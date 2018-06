30 M$ pour la phase 2 du CHSLD De Chauffailles

Dans environ 30 mois, les ainés de Rivière-du-Loup auront 147 lits dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) tout neuf. Le 1er juin, le ministre Gaétan Barrette était dans le bâtiment du nouveau CHSLD De Chauffailles pour confirmer la construction d’une deuxième phase au cout d’environ 30 millions de dollars. «Ça sent le neuf», a lancé le ministre de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que la phase 1, pour laquelle les premiers transferts des 72 résidents provenant des centres d’hébergement Saint-Joseph (34) et Saint-Antonin (38) auront lieu à la mi-septembre, a nécessité un investissement de 26 M$. La seconde phase permettra de transférer les 75 autres résidents du centre d’hébergement Saint-Joseph. Les deux bâtiments seront reliés par une passerelle de même qu’avec le centre hospitalier de Rivière-du-Loup.

La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a mentionné qu’il aurait été beaucoup plus couteux de mettre aux normes l’hôpital Saint-Joseph qui a plus de 100 ans que de construire des installations neuves. «C’était démesuré sur le plan du cout. C’est un enjeu les infrastructures et vous allez voir, dans notre prochain mandat, les décisions que l’on va prendre vont souvent être de construire à neuf», a noté le ministre Barrette.

«Je suis très heureux de voir ce projet franchir une nouvelle étape vers sa concrétisation. Le nouveau CHSLD permettra, à terme, de mettre à la disposition des usagers un milieu de vie encore plus accueillant et sécuritaire», a indiqué le ministre Jean D’Amour qui avait soulevé il y a quelques mois l’hypothèse de construire en neuf plutôt que de rénover un bâtiment centenaire.

Mme Malo a également indiqué qu’il était trop tôt pour savoir ce qu’il adviendra du bâtiment de l’hôpital Saint-Joseph. Il pourrait être utilisé pour des services administratifs ou être jugé excédentaire pour les besoins du CISSS, tout sera analysé. Dans le cas du centre d’hébergement de Saint-Antonin, on y transfèrera d’autres activités du CISSS.

M. D’Amour a noté que le nouveau CHSLD De Chauffailles sera au cœur d’un complexe santé de grande qualité. Il a rappelé qu’un service d’hémodialyse sera accessible au Centre hospitalier régional du Grand-Portage en novembre prochain. De plus, en juillet débuteront les travaux de rénovation et d’agrandissement du centre jeunesse Villa Fraserville.