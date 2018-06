Pascale Lagacé reçoit un hommage de l’Association des produits forestiers du Canada

Pascale Lagacé, une Louperivoise qui travaille pour l’entreprise Produits forestiers Résolu, a reçu un hommage de l’Association des produits forestiers du Canada (APFC) lors d’un diner de l’industrie à Ottawa. Mme Lagacé a mérité un prix d’excellence Membre exceptionnel de l’année 2017-2018.

Pascale Lagacé est vice-présidente, Environnement, Énergie et Innovation pour Produits forestiers Résolu. Ingénieure de formation, elle est présidente du comité de Résolu sur l’engagement en matière de carbone et membre du comité sur le développement durable. L’APFC souligne que Mme Lagacé a aidé Résolu à réduire ses émissions globales de gaz à effet de serre de 76 % par rapport à son année de référence 2000, dépassant la cible initiale un an avant la date prévue, en 2014. En plus de son travail sur les changements climatiques, elle est responsable de la performance globale de l’entreprise en matière d’environnement.

Yves Laflamme, président et chef de la direction de Résolu, a salué l’apport de Pascale Lagacé pendant sa carrière de 11 ans au sein de la Société : «Avec ses compétences variées, Pascale sait convaincre les intervenants visés de voir au-delà des enjeux à court terme pour tenir compte des occasions et des risques à long terme. Elle mérite tout à fait la marque de reconnaissance de l’APFC, car elle mène les projets à bien avec détermination et persévérance.»

«Je me suis toujours efforcée de dépasser la simple réduction des incidents pour m’attaquer aux enjeux environnementaux qui présentent de plus grands avantages et de nouvelles occasions, et qui permettent d’atténuer les risques, explique Pascale. Les tendances changent dans notre industrie, et nous devons composer avec les occasions et les risques liés aux changements climatiques. Je me réjouis de continuer à collaborer avec mes collègues et pairs de l’industrie, dont la participation à ce travail est fondamentale», a commenté Mme Lagacé.

Le leadership de Pascale Lagacé avait déjà été reconnu en 2015, alors qu’elle a reçu un prix Stevie® argent aux International Business Awards dans la catégorie Femmes de l’année, de même qu’une place au palmarès prestigieux Clean 50 du Canada.