Une programmation variée pour le Festival des générations

De retour pour une seconde année, du 10 au 12 aout, le Festival des générations Aliments ASTA de Saint-Alexandre-de-Kamouraska compte bien répéter le succès de 2017. Petits et grands trouveront certainement leur compte grâce à une nouvelle programmation variée et intéressante.

L’année dernière, l’initiative de l’Association du développement et du loisir (ADEL) de Saint-Alexandre-de-Kamouraska de créer un évènement rassembleur pour tous les citoyens avait été saluée avec de belles participations, notamment lors du souper et du tournoi de balle donnée. Les activités pour enfants et les spectacles, organisés au cœur de la municipalité, avaient aussi été fort appréciés.

«Malgré une température incertaine, beaucoup de personnes étaient passées sur le site, nous avions aussi eu plusieurs beaux commentaires. C’est donc avec plaisir que nous sommes de retour avec un concept similaire et une programmation bonifiée», a partagé Guillaume Bélanger, président de l’ADEL, soulignant que l’évènement vient combler un besoin dans la communauté.

NOUVEAUTÉS

Cet été, le comité organisateur réitère ainsi son désir de tenir un festival convivial et attrayant. Plusieurs nouveautés sont à l’horaire, notamment la réalisation de feux d’artifices à l’ouverture du festival, l’organisation d’échanges interculturels grâce à un partenariat avec le Festival Eurochestries au Kamouraska, la tenue d’un souper côtes levées avec Pat BBQ et la venue d’Atchoum dans le cadre d’un spectacle sous le chapiteau.

À tout cela, s’ajoutent une partie de soccer parents-enfants et une soirée avec «Monochrome», le vendredi, un tournoi de volleyball et une soirée musicale avec les artistes Marie-Ève Fournier et Just Do It, le samedi, ainsi que des jeux gonflables et un dîner-pizza, le dimanche. Évidemment, le traditionnel tournoi de balle donnée se tiendra sur les trois journées de festivités.

«C’est le plus beau des festivals, parce qu’il atteint son objectif de ressembler les Alexandrins et les Alexandrines (…) Il y a des activités pour tous, de la sagesse à la jeunesse», a déclaré la mairesse Anita Ouellet-Castonguay.

La deuxième édition du Festival des générations ne pourrait pas avoir lieu sans la participation du partenaire officiel, Aliments ASTA, ainsi que de la contribution de nombreux partenaires.

Durant le Festival, l’accès au site est gratuit. Un bracelet de fin de semaine sera en vente pour assister aux spectacles et activités familiales. Tout sera organisé sur les terrains municipaux ainsi qu’au Complexe municipal. Pour informations, visitez la page Facebook du Festival des générations.

Sur la photo, Jean-Francois Thoral VP ADEL, Jean Lachance, DG Caisse des champs et des Bois, Marie-Pierre Cyr, membre du comité organisateur, Anita Castonguay, mairesse de St-Alexandre, Jacques Poitras, président Aliments Asta inc., Marie-Claude Pelletier, secrétaire ADEL et responsable de l'organisation du festival et Guillaume Bélanger, président ADEL.