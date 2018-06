Manger frais au Témiscouata, c’est possible ! En effet, trois projets témiscouatains pourraient vous le permettent.

Le premier projet, «Un jardin pour demain», est à sa 2e année de développement. Déjà 11 municipalités y ont adhéré. «Un jardin pour demain» a à cœur de promouvoir la saine alimentation auprès des citoyens et citoyennes du territoire par le développement et la consolidation de jardins collectifs.

Cette année, de nouvelles municipalités participeront pour s’intégrer au grand projet collectif. Le jardin, pour plusieurs municipalités, va au-delà de s’approvisionner en légumes frais. Il favorise les échanges et la transmission des savoirs, en privilégiant les contacts intergénérationnels. Le projet revitalise les espaces vacants au centre des municipalités et permet aux citoyens et citoyennes de développer un sentiment d’appartenance à sa communauté.

Le deuxième projet, le rang partagé consiste à semer un rang supplémentaire dans son jardin pour l’offrir en don. Cette initiative s’adresse à tous les témiscouatains et témiscouataines qui ont un jardin à la maison. Des étiquettes seront distribuées gratuitement pour identifier votre rang partagé.

Le troisième projet sera mis en place en juillet pour recevoir les dons de fruits et légumes. Des réfrigérateurs libre-service seront installés à l’extérieur aux endroits suivants : Biencourt (à la salle des loisirs), Dégelis (à déterminer), Packington (bibliothèque municipale, 115 rue Soucy), Pohénégamook (Acti-Familles, 474 rue des Étudiants), Témiscouata-sur-le-Lac (Cuisines collectives de Cabano, 774 rue Villeneuve et Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano, 35 rue St-Philippe). Ces réfrigérateurs libre-service serviront à diminuer le gaspillage alimentaire et à donner au suivant en permettant d’avoir accès à des fruits et légumes frais.

L’organisme porteur, la Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano et les partenaires des trois projets, COSMOSS, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Bas-Saint-Laurent, la MRC, les Cuisines collectives, et quelques Maisons de jeunes et Maisons de Familles du Témiscouata vous invitent à communiquer avec Marie-Danielle Duval au 418 854-1580 pour des informations supplémentaires. Consultez la page facebook : https://www.facebook.com/Jardins-Collectifs-Un-jardin-pour-demain-210532759442100/ pour suivre l’évolution de ces trois projets.