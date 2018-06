Le Corégone reprendra du service le 15 juin

La saison estivale est à nos portes et un signe de ce temps clément est la reprise du service de traversier entre la ville de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac) et la municipalité de Saint-Juste-du-Lac. Le Corégone débutera ses navettes le 15 juin prochain.

En 2017, 4 000 véhicules et 14 000 personnes ont embarqué sur le bateau reliant les deux rives du lac Témiscouata. «Nous avons travaillé fort pour faire la promotion du service. Le site web a été refait, de même que le dépliant; une page Facebook a été ouverte. De plus, en collaboration avec la Sépaq et le ministère des Transports, une signalisation a été ajoutée à l’intérieur et à l’extérieur du parc national pour indiquer aux visiteurs comment accéder au traversier», a mentionné Claude Ouellet, secrétaire-trésorier du conseil d’administration de la corporation du traversier.

M. Ouellet et trois autres personnes (Georges Hébert, Réal Deschamps et Louis Bigué) ont accepté de prendre en charge de façon bénévole les tâches administratives du service. Cette économie au niveau du salaire d’un coordonnateur et d’autres coupures de dépenses administratives permettront sur quelques années de payer la dette de 90 000 $, qui est le résultat de trois années d’opération sans subvention. Depuis deux ans, les contributions financières du gouvernement du Québec, de la MRC de Témiscouata, de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et de la Municipalité de Saint-Juste-du-Lac ont permis de stabiliser les opérations.

«Nous espérons une augmentation de 15 à 20 % de l’achalandage», a expliqué M. Ouellet. Toutefois, rien n’est encore joué quant à l’avenir du traversier et la clientèle du parc national s’avère un élément important de l’atteinte des objectifs. D’ailleurs le parc national proposera à sa clientèle en 2018 un circuit vélo comprenant deux passages sur le lac Témiscouata, en ponton pour le quartier Cabano et avec le traversier pour le quartier Notre-Dame-du-Lac.

TARIFICATION

Des efforts ont également été faits au niveau des tarifs. Les résidents et les campeurs de la région pourront se procurer une vignette pour la saison, au cout de 10 $, qui leur permettra de traverser leur véhicule ainsi que les passagers pour seulement 5 $. Aussi, les cyclistes pourront acheter un aller-retour, le même jour, pour 6 $. «Plus de gens le prendront parce qu’il ne sera pas cher, et il ne sera pas cher parce que plus de gens le prendront» pouvait-on lire à ce propos.

Sans vignette saisonnière, le tarif sera de 11 $ pour une automobile et son conducteur, 4 $ pour le premier passager et gratuit pour les autres passagers. Ce sera 4 $ pour les piétons et cyclistes (aller-retour le même jour 6 $). Pour les motos et VTT, véhicule et conducteur, le cout a été fixé à 6 $ (gratuit pour le passager). Et finalement pour les autobus et les véhicules récréatifs, c’est un dollar du pied.

Actuellement, tout le personnel est choisi. Notez cependant qu’un mécanicien doit suivre une formation en sécurité avec Transport Canada, une situation qui n’inquiète pas Claude Ouellet.

Des départs auront lieu tous les jours à toutes les heures de 7 h 30 le matin à 18 h 30 de Saint-Juste-du-Lac et de 8 h à 19 h de Notre-Dame-du-Lac. Samedi et dimanche, le premier départ sera à 9 h 30 à Saint-Juste-du-Lac et à 10 h à Notre-Dame-du-Lac. Le Corégone sera en opération du 15 juin au 15 septembre 2018.

C’est moins cher de prendre le traversier que de faire le tour du lac, soutiennent les responsables. Le prix de l’essence qui est à la hausse devrait également contribuer à attirer une clientèle additionnelle. «Nous devons mettre en place une structure valable et créer de l’achalandage pour assurer l’avenir du traversier», a conclu M. Ouellet. Notez que la réunion annuelle de la Traverse du Lac Témiscouata aura lieu le jeudi 7 juin à 19 h 30 à la salle municipale de Saint-Juste-du-Lac.