Vous êtes un entrepreneur dynamique, sachez que l’on recherche des entreprises innovantes, créatives et engagées au Témiscouata. La SADC et la MRC font cette invitation en prévision de la 27e édition du Gala de l’Entreprise du Témiscouata. Cet évènement se tiendra cette année à l’École secondaire de Cabano le 27 octobre prochain.

Rappelons que Valérie Dumont et Pascal Ouellet de Les Transports Claude Perron Inc. de Témiscouata-sur-le-Lac sont montés sur la scène pour recevoir le prix de l’Entreprise de l’année 2017, décerné parmi les neuf lauréats de la soirée. 2018 sera-t-elle votre année?

Cette soirée toute spéciale réunit entrepreneurs, élus et acteurs socioéconomiques de la région et permet de souligner les entreprises et les personnalités qui contribuent ou qui ont contribué de manière exceptionnelle à la vitalité économique du Témiscouata.

Les entrepreneurs du Témiscouata sont donc invités à soumettre la candidature de leur entreprise aux membres du jury. À noter que seules les entreprises qui sont en activité depuis au moins deux ans peuvent manifester leur intérêt. De plus, au cours des dernières années, vous avez vécu une phase d’expansion, développé de nouveaux marchés, innové dans les procédés de production ou de commercialisation, mis en place de nouvelles procédures pour améliorer la gestion des ressources humaines, pris en compte des mesures pour atténuer les impacts des opérations sur l’environnement, etc., c’est votre chance de montrer votre réussite.

Pour soumettre sa candidature, il faut rédiger un court texte de présentation d’une dizaine de lignes et mentionner les raisons pour lesquelles votre entreprise devrait être soulignée lors de la soirée du 27e Gala de l’Entreprise du Témiscouata. Vous pouvez déposer votre candidature avant le 11 juin, en personne, par courriel à sadctemis@videotron.ca ou par la poste à l’adresse : Gala de l’Entreprise du Témiscouata, 3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 202, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0.