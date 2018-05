Premières ententes de principe en sylviculture pour le SNS–CSN

Des ententes de principe sont intervenues au cours des derniers jours pour quatre unités syndicales du Syndicat national de la sylviculture (SNS–CSN). Il s’agit de la Société d'exploitation des ressources (SER) des Monts, de la SER de la Vallée, de la SER de la Neigette et du Groupement forestier Kamouraska.

Les sylviculteurs de ces quatre entreprises se réuniront en assemblée générale au cours des prochains jours afin de se prononcer sur ces ententes. Les détails des ententes ne seront pas rendus publics avant la tenue de ces consultations.

Par ailleurs, les négociations se poursuivent pour :

Groupement forestier du Témiscouata;

Les entreprises agricoles et forestières de Percé;

Groupement Forestier Coopératif de la Péninsule.

Rappelons que les membres du SNS–CSN ont récemment voté en faveur du recours à la grève si nécessaire. Le Syndicat national de la sylviculture (SNS–CSN) représente quelque 350 travailleuses et travailleurs sylvicoles et est affilié au le Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CSN) qui regroupe plus de 8 500 membres des secteurs public et privé, répartis au sein de 96 syndicats.