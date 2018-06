La MRC de Rivière-du-Loup remet 324 000 $ à des organismes

Pour une 3e année, la MRC de Rivière-du-Loup a invité, le 17 mai dernier, tous les organismes soutenus par le Fonds éolien Viger-Denonville ainsi que, pour une 1re année, le Fonds éolien Nicolas-Riou et Roncevaux. C’est 324 000 $ que la MRC a octroyé en aide financière pour la réalisation de 15 projets locaux et territoriaux.

En compagnie du préfet Michel Lagacé et des élus du conseil de la MRC, les représentants des 12 organismes bénéficiaires étaient réunis au Musée du Bas-Saint-Laurent.

Pour certains projets, les montants accordés seront versés sur plus d’une année. C’est le cas, entre autres, de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB qui recevra 105 000 $ répartis sur trois ans pour le maintien de ses activités.

«Grâce à la mise en place de ces fonds, le conseil de la MRC peut soutenir davantage le développement de son territoire et en appuyer financièrement des projets autant économiques, culturels, récréotouristiques que sociaux», souligne le préfet de la MRC, Michel Lagacé. Le conseil de la MRC de Rivière-du-Loup est heureux d’avoir fait le choix d’investir des sommes importantes dans le Fonds éolien Viger-Denonville et le Fonds éolien Nicolas-Riou et Roncevaux, car c’est une autre façon de partager les retombées financières de ces deux parcs éoliens avec le milieu louperivien.

Rappelons que les deux Fonds éoliens sont constitués d’une partie des revenus que la MRC reçoit de l’exploitation du parc éolien communautaire Viger-Denonville et de même que le parc éolien Nicolas-Riou et Roncevaux. Depuis, 2012, la MRC a versé près d’un million et demi de dollars aux organismes de son territoire.

Soulignons que le Fonds éolien Nicolas-Riou a été mis en place principalement afin d’assumer les responsabilités territoriales de la MRC en lien avec l’exercice de ses compétences.