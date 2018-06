Première internationale pour le CPE Les Calinours

En aout 2017, le CPE Les Calinours recevait un support financier de 3000 $ de la MRC du Témiscouata pour développer, dans chacune de ses 3 installations, un projet d’éveil à l’art auprès de sa clientèle. Dans le cadre de ce projet, tous les groupes d’enfants ont travaillé sur un art en particulier et on vous invite maintenant à la représentation de ce spectacle.

Cette représentation est le fruit d’un travail dévoué de la part du personnel dont une partie a été assumée bénévolement. C’est donc le dimanche 3 juin prochain à la salle de cinéma de Dégelis à 10 h 30 que se déroulera cette première mondiale à laquelle vous êtes conviés. Le cout d’entrée sera de 5 $ pour les adultes et les enfants de 14 ans et plus. Les sous amassés lors de cette activité serviront à financer les activités du CPE en 2018-2019 et, qui sait, peut-être en vue de revivre une deuxième édition l’an prochain.

Grâce à l’implication de son personnel, ce projet a été une grande réussite et laissera des traces importantes dans les souvenirs des enfants y ayant participé. L’organisation a d’ailleurs reçu de nombreux témoignages de félicitations pour ce beau projet.

Le personnel du CPE Les Calinours est extrêmement actif et avant-gardiste au niveau du déploiement de projets, car en plus des arts, des projets d’éveil à la lecture et à l’écriture ont été et seront déployés en plus d’offrir aux enfants la possibilité de développer des activités adaptées à leurs besoins et leurs intérêts. Ainsi dès l’automne prochain, le CPE offrira des ateliers de stimulation du langage, d’activités physiques, d’activités scientifiques et bien plus encore.

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Denis Blais directeur général du CPE-BC Les Calinours au 418 854-0255 poste 501 ou sur son cellulaire au 418-551-4062.