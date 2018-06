Tirage de billets pour un spectacle de ZZTOP au profit de la Fondation Annette Cimon Lebel

Pour venir en aide financièrement aux gens atteints de cancer, Denis Desjardins, président d’honneur du tournoi de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel, a pensé à une manière originale d’amasser des fonds.

Sous le thème «On vise le trop avec ZZTOP», il est possible dès maintenant d’acheter un billet de tirage au cout de 20$ pour avoir la chance de gagner l’un des trois prix suivants :

Une paire de billets VIP pour le spectacle de ZZ TOP à Québec, le 16 aout prochain, un forfait à l’Hôtel Universel d’une valeur de 200$ ou un certificat cadeau au Symposium d’une valeur de 100$.

Il est possible de se procurer des billets à la réception de la station de radio CIBM 107 FM CIEL 103,7 FM au 64 rue de l’Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, ou en contactant Denis Desjardins au 551-2121.

L’entièreté des sommes recueillies lors de l’achat des billets sera remise entièrement à la Fondation Annette Cimon Lebel, pour aider les gens atteints de cancer. Il est aussi toujours possible de s’inscrire au tournoi qui aura lieu vendredi le 8 juin au Club de golf de Rivière-du-Loup. Le cout de l’activité de golf est de 140$, incluant : l’inscription de golf, la voiturette et le souper (valeur de 45$).

L’an dernier, la Fondation a remis à la population 46 635 $ à plus d’une centaine de personnes, pour venir en aide aux gens atteints de cancer et leur accompagnateur pour leur hébergement, repas et transport lors de leurs rendez-vous ou traitements. Fait à souligner, à l’heure actuelle, la Fondation a remis 738 000$ à plus de 2300 personnes depuis son ouverture en 1995.

Pour inscription, don ou information, il est possible de communiquer avec le bureau de la Fondation Annette Cimon LeBel au 418-867-1695, par courriel au facl@groupelebel.com ou par télécopieur au 862-5054.