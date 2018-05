De Lévis à New Richmond pour la prévention du suicide

Le 1er juin à 4 h 30 du matin, 14 cyclistes partiront de Lévis pour la 2e édition du Défi On roule pour toi. L’objectif : rouler 600 kilomètres en deux jours, sans relai, pour rejoindre New-Richmond en Gaspésie, sensibiliser la population et amasser des dons pour la prévention du suicide.

La population est invitée à encourager les cyclistes le long du parcours sur la route 132. Un arrêt est prévu aux alentours de midi au Cégep de Rivière-du-Loup, d’où les cyclistes repartiront vers 13 h pour poursuivre la route.

Cet exploit, aussi athlétique qu’humain, sera réalisé par une équipe de cyclistes chevronnés des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches, dont 11 vivront leur deuxième expérience. Le défi est organisé par Cédric Boilard, Lévisien originaire de New-Richmond et endeuillé par le suicide de son frère Jean-François en 2001. Ce dernier était alors âgé de 22 ans.

Le défi comporte une dimension solidaire importante. En effet, il arrive à tous les cyclistes de manquer de force en cours de route. En roulant en groupe, ils peuvent resserrer les rangs autour d’un cycliste qui a besoin de reprendre son souffle. «Cette image de solidarité s’applique à toutes les sphères de la vie. Si un ami a des difficultés, il est possible de resserrer les rangs comme communauté afin de l’encourager à tenir bon et lui rappeler qu’on va l’aider à ‘’pédaler’’ pendant un instant», a mentionné Cédric Boilard. Ce qui le motive par-dessus tout : porter un message d’espoir aux jeunes et valoriser la demande d’aide. Pour faire un don à l’Association québécoise de prévention du suicide : https://www.jedonneenligne.org/aqps/DORPT/