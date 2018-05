Youri Desjardins-Cloutier reçoit une mention d'honneur pour son courage

Youri Desjardins-Cloutier, de Trois-Pistoles, a reçu la mention d'honneur lors de la cérémonie du prix Hommage au civisme le mardi 29 mai. Le jeune homme s'est vu honoré pour un acte de courage qui remonte au mois d'aout 2016 qui lui a valu cette reconnaissance.

La cérémonie présidée par la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, qui s'est tenue au restaurant Le Parlementaire de l'hôtel du Parlement, a permis de rendre hommage à 23 personnes pour les actes de civisme exceptionnels qu'elles avaient accomplis au cours de l'année 2016.

La mention d'honneur du civisme, accompagnée d'un insigne argent, est décernée à une personne qui a accompli un acte de courage ou de dévouement dans des circonstances difficiles. Présentée sous la forme d'un parchemin honorifique, elle est calligraphiée au nom du récipiendaire.

Voici le récit de Youri Desjardins-Cloutier :

Le 12 aout 2016, vers la fin de l'après-midi, Youri Desjardins-Cloutier, 15 ans, et deux amis sautent d'une paroi rocheuse dans la rivière Trois-Pistoles. Plus loin, sur une passerelle haute de 17 mètres, deux jeunes hommes et une jeune femme regardent en bas, comme s'ils voulaient sauter. La jeune femme monte seule sur la passerelle. Hésitante, elle s'accroche au câble et reste suspendue une minute. Puis, d'un coup, elle lâche prise et tombe, visiblement évanouie. Sans réfléchir, Youri plonge pour aller la secourir. Il nage jusqu'à elle, la saisit par les aisselles et la traine sur l'autre rive.