La Ville de Rivière-du-Loup confirme plus de 2 M$ en travaux routiers

La Ville de Rivière-du-Loup confirme les principaux travaux routiers qui seront réalisés au cours de la saison estivale 2018. Principalement, des sections des rues Plourde, Fraserville, Lafontaine et du chemin des Raymond subiront une cure de jeunesse, pour un peu plus de 2 M$.

Le conseil municipal a ainsi adopté ce lundi soir une résolution au montant de 2 025 580,75 $ avant taxes. Les échéanciers précis et les entraves seront annoncés et transmis aux citoyens avant chaque lancement de chantier, mais voici sans attendre les grandes lignes des travaux qui seront réalisés, artère par artère.

• Rue Plourde, des rues Villeray à des Plateaux

Une soirée d’information a eu lieu en avril, au cours de laquelle les plans ont été présentés aux citoyens. Le chantier permettra de faire d’une pierre deux coups, soit refaire l’asphalte en neuf et reconfigurer le secteur. En effet, l’état de la chaussée avait déjà placé la rue Plourde dans la liste des voies à refaire en priorité. En parallèle, les citoyens du quartier ont massivement demandé à la Ville des mesures d’atténuation de la vitesse, ce qui a été pris en compte et inclus au projet.

Le chantier comprend également l’aménagement d’une piste multifonctionnelle, le déplacement et le remplacement du circuit électrique, vétuste, et l’ajout de lampadaires. Il s’effectuera par phases, afin de minimiser l’impact sur les citoyens et les usagers de la route. Des travaux préparatoires sont en cours sur le terrain.

• Rue Fraserville, du boulevard Armand-Thériault à la rue des Trembles

L’intersection, fatiguée, sera pulvérisée et complètement refaite, tout comme la voie jusqu’à la rue des Trembles. L’épaisseur du nouvel asphalte tiendra compte de l’achalandage élevé de trafic lourd dans le secteur. Les travaux comprendront également la reconstruction de certaines portions de trottoirs et bordures endommagés.

• Chemin des Raymond, de L.P.-Lebrun à… L.P.-Lebrun!

Également usé par le passage du temps et de la circulation, le pavage du chemin des Raymond sera pulvérisé puis refait à neuf, d’une intersection de L.P.-Lebrun à l’autre. Le chantier comprendra également la réfection de bordures brisées.

• Rue Lafontaine, des rues Fraser à Iberville

Tout comme les sections réalisées ces derniers étés plus haut sur la rue Lafontaine, la chaussée entre les rues Fraser et Iberville sera refaite. Le chantier comprend l’intersection des rues Lafontaine et Fraser, une autre qui a démontré ces derniers temps des signes de grande fatigue.

Il est à noter que la rue Lafontaine sera réalisée en priorité, afin de libérer le secteur avant le début de la période touristique. Dès que les derniers détails seront conclus avec l’entrepreneur, les informations concernant les entraves et détours seront transmises. Selon toute vraisemblance et à moins d’un contretemps, le chantier devrait s’amorcer rapidement, d’ici environ une semaine. D’ailleurs, dès ce mercredi 30 mai et jusqu’à vendredi, une première équipe s’affairera sur une réparation de trottoir du côté est, un peu plus bas que la rue Iberville. Seul un stationnement sera toutefois empiété et un corridor protégé sera en place pour les piétons.

Ces chantiers s’ajoutent bien entendu à celui déjà bien entamé de la rue Saint-Pierre, qui a pour principal objet la réfection des conduites d’aqueduc et d’égouts. En outre, le Service technique et du développement durable dispose par ailleurs d’un budget d’environ 170 000 $ pour effectuer des travaux de moindre envergure ailleurs en ville.