Une semaine avant le Relais pour la vie de Rivière-du-Loup

Une vingtaine d’équipes sont déjà inscrites au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer qui aura lieu dans la nuit du 9 au 10 juin sur le terrain de piste et pelouse de la rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup. L’évènement, qui en est à sa 9e organisation, est l’hôte année après année de moments uniques.

C’est l’homme d’affaires bien connu dans la région, Gilles D’Amours, qui a accepté la présidence d’honneur de cette nouvelle édition. «C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de m’impliquer pour la cause. Celle-ci me touche beaucoup. Soyez assurés que Caravane 185 aura son équipe et que l’entreprise sera l'un des partenaires majeurs de l’évènement», a-t-il souligné.

En 2018, sous le thème «Et vous, pour qui marchez-vous?», le Relais pour la vie de Rivière-du-Loup compte bien rassembler plus de 90 porteurs d’espoir, allumer plus de 1500 luminaires et voir marcher plus de 800 personnes.

Depuis la toute première année, l’organisation a d’ailleurs accumulé des statistiques impressionnantes. C’est 12 750 km parcourus, 2 583 participants qui ont marché toute la nuit, 11 700 luminaires allumés, 720 porteurs d’espoir, 6 120 tasses de café bues et plus de 400 bénévoles impliqués.

«Ce qui est intéressant, c’est que même si nous avons constaté une petite baisse des inscriptions au cours des dernières années, la somme amassée, elle, ne baisse pas. Ça va bien, les gens donnent encore plus qu’avant», note la présidente du comité organisateur du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup, Maryse Rioux.

Les dons recueillis à travers la province lors du Relais permettent notamment à la Société canadienne du cancer de soutenir près de 2 millions de personnes touchées par le cancer au Québec, de financier des projets de recherche et évidemment de prévenir plus de cancers.

Au total, 91 relais pour la vie auront lieu partout en province entre le 25 mai et le 16 juin. Quelque 43 000 personnes y prendront part. Pour les personnes intéressées, il est toujours possible de former une équipe ou de faire un don. Visitez le relaispourlavie.ca ou contacter le 418-894-6919.