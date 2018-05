FAC vient en aide à ses clients touchés par le faible rendement des érablières

Financement agricole Canada (FAC) vient en aide à ses clients du Nouveau-Brunswick et du Québec qui sont aux prises avec des difficultés financières en raison du faible rendement des érablières en 2018.

Des variations défavorables de la température ce printemps ont eu pour effet de raccourcir la période de récolte du sirop d’érable dans certaines parties de ces deux provinces. Au Nouveau-Brunswick, on signale un rendement global de 25 à 33 % de la production de 2017. Au Québec, le rendement varie selon la région. On estime que la production globale de sirop d’érable de la province s’établira à environ 70 % des rendements moyens historiques et entre 40 à 60 % dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Bon nombre des producteurs de ces deux provinces font face à des problèmes de trésorerie étant donné qu’ils n’ont pu générer les revenus auxquels ils s’attendaient pour payer les dépenses engagées cette année. FAC travaillera de concert avec les clients pour trouver des solutions adaptées aux besoins de leur exploitation. Elle envisage notamment des reports de paiements de capital ou d’autres modifications au calendrier de remboursement des prêts afin de réduire les pressions financières exercées sur les producteurs par le faible rendement des érablières.

Les clients du Nouveau-Brunswick et du Québec sont invités à communiquer avec leur directeur des relations d’affaires ou avec le Centre de service à la clientèle de FAC (au 1-888-332-3301) pour discuter de leur situation et des options qui s’offrent à eux. FAC est le principal prêteur à l’industrie agricole canadienne et possède un portefeuille de prêts de première qualité de plus de 33 milliards de dollars.