Dégelis et Le Tremplin reconnus par la Fédération des Villages-relais

Le 24 mai dernier à Yamachiche, la Ville de Dégelis et le festival Le Tremplin ont reçu un prix Inspiration 2018 remis par la Fédération des Villages-relais du Québec (FVRQ) en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

En fait, c’est le Village-relais de Dégelis qui a obtenu cet hommage dans la catégorie Municipalité / Organisme pour son projet «Le Tremplin, le rendez-vous de la chanson et de l’humour». Depuis 18 ans, ce concours offre aux chanteurs et aux humoristes de la relève une semaine de formation et de perfectionnement avec des professionnels de la scène.

Les prix Inspiration en sont à leur cinquième édition. Ils visent à reconnaitre les réalisations qui témoignent du travail et du dynamisme des villages-relais. Notons que 41 municipalités composent le réseau des villages-relais.

Les autres lauréats sont : Prix Commerce, le Village-relais de Yamachiche pour son projet «Une belle d’autrefois sur le chemin du Roy»; Prix Jacques Hémond, Village-relais de Lac-Bouchette pour son projet «Centre Vacances Nature, Auberge Éva»; Coup de chapeau, Village-relais de Saint-Fulgence pour son projet «Super Sagamie Plus se refait une beauté»; Mention spéciale, Village-relais de Labelle pour ses deux projets : «Le Dôme, amusement intérieur» et «AventuRA Labelle».