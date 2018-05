La Ville de Trois-Pistoles en appui aux ambulanciers des Basques

Lors de la séance publique du conseil de ville du 14 mai, les élus de Trois-Pistoles ont adopté une résolution officialisant leur appui à la demande des ambulanciers de la MRC des Basques visant le changement des horaires.

Cette demande cible l’amélioration de la desserte ambulancière sur le territoire. Dans le contexte actuel, les ambulanciers des Basques doivent composer avec un horaire de faction à la maison sur une base de 7 jours consécutifs sur 14, pendant lesquels ils doivent demeurer à moins de 5 minutes de route de la caserne et être disponibles 24 heures sur 24.

Cette situation peut entrainer des délais supplémentaires variant de 6 à 9 minutes causés par différents facteurs (conditions météorologiques, sommeil des ambulanciers, douche, etc.), en plus des délais d’intervention standard. Quelques minutes peuvent faire toute la différence entre la survie ou la mort d’un patient.

Le conseil de ville de Trois-Pistoles appuie par résolution la démarche lancée par des ambulanciers des Basques et, ainsi, demande au ministère de la Santé et des Services sociaux d’accorder les sommes nécessaires à la mise en place d’un service ambulancier basé sur des quarts de travail réguliers (à l’heure), ce qui contribuerait à sauver des vies dans la région. La population peut consulter la page Facebook Pétition Paramédics Basques (www.facebook.com/ParamedicsBasques) et signer la pétition qui s’y trouve afin d’améliorer la desserte ambulancière dans les Basques.