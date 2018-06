Balades en camions au profit de la Maison Desjardins de soins palliatifs

Le Groupe Morneau organise sa première édition de «Balades en camions» pour la population du KRTB le samedi 9 juin prochain, de 9 h à 16 h, dans la cour du Centre commercial de Rivière-du-Loup, partenaire de l’évènement pour l’occasion. L’objectif est de recueillir des fonds pour la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB afin de lui permettre de poursuivre sa mission.

Lors de cette journée, le Groupe Morneau offrira des balades en camions dans les rues de la ville au cout de cinq dollars (5 $). Des chauffeurs d’expérience, bénévoles pour l’occasion, profiteront du trajet d’environ 10 minutes pour expliquer le fonctionnement de ces gros équipements, les manœuvres à effectuer et les risques de la route.

Il est à noter que d’autres activités seront offertes sur le site, dont une exposition de camions antiques Morneau et de véhicules d’urgence. La SAAQ, également présente, offrira un atelier de prévention sur les angles morts des poids lourds, tandis que le Centre de formation en transport routier de Charlesbourg fournira son simulateur de conduite. Finalement, un kiosque pour la vente de hotdogs et de breuvages permettra d’agrémenter la journée et d’augmenter les fonds récoltés pour la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

Le Groupe Morneau est une société de transport routier LTL dont le siège social est basé à Saint-Arsène. Créée en 1942, elle s’investit depuis plus de 75 ans auprès de la communauté du Bas-Saint-Laurent et du Québec tout entier.