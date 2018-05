De nombreux élèves ont relevé le défi vélo « Au tour des jeunes Desjardins »

Cette année encore, 14 élèves de l’école secondaire de Trois-Pistoles ont relevé le défi «Au tour des jeunes Desjardins» qui se tenait sous le thème «C’est à ton tour!» et ils ont pédalé durant trois jours, les 20, 21 et 22 mai, à partir de Saint-Pascal jusqu’à Matane.

Depuis six ans maintenant, l’école secondaire de Trois-Pistoles fait partie de l’équipe qui organise ce défi vélo. Celui-ci implique les quatre commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, soit la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, la Commission scolaire des Phares et la Commission scolaire des Monts-et-Marées.

Huit écoles secondaires, provenant de ces quatre commissions scolaires, participent au défi. C’est donc près de 180 cyclistes qui ont parcouru 270 km de route selon un itinéraire bien établi. La première journée, les cyclistes ont réalisé un trajet de 100 km qui a démarré à Saint-Pascal pour se terminer à Trois-Pistoles. La deuxième journée, ils ont pédalé un autre 100 km pour se rendre à Mont-Joli. Enfin la troisième journée, une distance de 70 km a été réalisée pour atteindre le point d’arrivée à Matane.

La participation à ce défi vélo réclame de la discipline, de l’organisation, de la volonté et surtout de la persévérance. Les organisateurs tiennent à remercier tout particulièrement l’équipe formée d’enseignants, d’accompagnateurs et de partenaires. Grâce à eux, il a été possible de tenir un tel évènement dans notre région.