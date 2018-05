Les jeunes du Témiscouata sensibilisés aux risques de la conduite automobile

Les jeunes finissants des écoles secondaires de Dégelis, du Transcontinental, de Cabano et de la Vallée-des-Lacs, ainsi que du Carrefour Jeunesse-Emploi de Témiscouata participeront à la 9e édition du projet IMPACT, le mercredi 6 juin à 9 h 45, au Centre Communautaire de Dégelis.

Cette journée prend la forme d’une simulation d’une scène de collision de voiture afin d’exposer les adolescents aux conséquences possibles de certains comportements à risque lors de la conduite d’un véhicule moteur, comme la vitesse excessive, la consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments, les textos et les cellulaires.

Le comité I.M.P.A.C.T. (Intervention du Milieu en Prévention pour nos Adolescents ayant des Comportements à risques, causant des Traumatismes) du Témiscouata associé à celui des Basques en 2009, sont les deux comités initiateurs de ce projet inspiré du Programme PARTY du Nouveau-Brunswick. Ainsi, le projet a été donné en main à Rivière-du-Loup, Kamouraska, la Mitis, Rimouski, la Matapédia, Matane, la région de Charlevoix, la Côte-Nord et plusieurs autres dans la région de Québec, Montréal et même en Abitibi, afin que d’autres jeunes puissent vivre cette expérience.

L’organisation de cette activité a nécessité une imposante mobilisation de l’ensemble des partenaires du milieu, plus de 50 bénévoles annuellement. Tous ont travaillé avec le même objectif, soit la recherche de solution face à la problématique de la consommation abusive, des texto et des comportements à risques. Depuis 8 ans, c’est plus de 1750 jeunes qui ont été directement sensibilisés à cette problématique. Cette année, la 9e édition en touchera 185 de plus.