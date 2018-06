Le responsable du comité organisateur du Relais pour la vie du Témiscouata, André Dubé, informe la population que la 10e édition du Relais pour la vie du Témiscouata aura lieu le samedi 16 juin sur le site du parc Clair Soleil à Témiscouata-sur-le-Lac à compter de 14 heures.

Cette nouvelle plage horaire permettra à un plus grand nombre de gens de participer à cette cause si importante. Une autre nouveauté pour la 10e édition, les participants et la population en général pourront manger sur place grâce à un souper-bénéfice-méchoui organisé à compter de 17 h. Les billets sont en vente à 15 $ par personne au 418 867-9132.

Comme les heures officielles du Relais pour la vie demeurent de 19 h à 7 h, les sommes d’argent amassées seront dévoilées à 7 h.

Pour cette édition, l’ambassadrice Linda Bossé, associée CPA, CA chez la firme Raymond Chabot Grant Thornton, et M. Dubé invitent la population à s'inscrire et former le plus d'équipes possibles et participer à cet évènement riche en émotions.

Comme par les années passées, une partie des profits amassés sont distribués en appui à l’organisme Ligne de vie du Témiscouata et ces sommes d’argent servent à soutenir l’implication des bénévoles qui donnent de l’accompagnement à des personnes en fin de vie.

Pour plus d’information, communiquez avec Sophie Côté au Service des loisirs et de la culture de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac au 418 854-2116, poste 117 ou à slabontecote@temiscouatasurlelac.ca. Les équipes qui désirent s’inscrire sur Internet pourront le faire.