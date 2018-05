Au Maillon, c’est en jaune qu’on fête le printemps!

Le vendredi 1er juin prochain aura lieu la Journée Maillon. Organisée conjointement pour la première fois par le Maillon de la MRC du Témiscouata et celui de la MRC des Basques, la Journée Maillon du 1er juin 2018 offrira aux Citoyens-Maillons et aux partenaires impliqués la chance de se réunir. La rencontre aura lieu au Gueuleton, 32, rue Principale Nord à Saint-Jean-de-Dieu, pour un 6 à 8 haut en couleur… jaune!

Les Citoyens-Maillons sont des bénévoles naturellement portés à aider leur entourage, dans les réseaux et groupes auxquels ils appartiennent. Dans leur implication de tous les jours, ils portent leur identifiant Maillon indiquant ainsi leur disponibilité à offrir de l’information à leurs concitoyens.

Lors de la Journée Maillon du 1er juin, ils arboreront un accessoire ou un vêtement jaune, partageront sur leur expérience et leur détermination à contribuer au resserrement de notre tissu social.

Dans ces deux communautés, davantage de personnes se portent volontaires pour devenir Citoyens-Maillons. Dans les Basques, on en retrouve actuellement 49, une augmentation sensible depuis les dix derniers mois. Ils sont présents dans toutes les municipalités de la MRC. Dans le Témiscouata, on en compte 78; là aussi, ils sont en nette progression et présents partout sur le territoire.

Leur outil principal, le Répertoire des ressources, est une mine incroyable d’information sur tous les services disponibles à la population pour répondre aux différentes situations de la vie. Distribué largement sur le territoire, dans les services de proximité - dépanneurs et salons de coiffure par exemple, - mais également dans des milieux institutionnels - le milieu scolaire, de la santé, les municipalités -, le répertoire rend accessible aux Citoyens-Maillons comme à la population, une information pertinente, précise et mise à jour en continu.

Alors, ce printemps, au Maillon, c’est en jaune qu’on célèbre ! Et, tout comme les pissenlits, nous rêvons et ferons en sorte de nous multiplier.