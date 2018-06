Tournoi de golf et souper de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup vous invite, le vendredi 10 aout prochain, au Club de golf de Rivière-du-Loup, pour son tournoi annuel et à l’Hôtel Universel, pour son souper «Menu découverte» en soirée.

Ce sera la 27e édition de l’évènement-bénéfice estival qui permet d’amasser des fonds. Ceux-ci serviront à l’achat d’équipements de haute technologie, afin d’augmenter l’efficacité et la rapidité des soins que les professionnels de la santé peuvent offrir dans les installations de santé de la MRC de Rivière-du-Loup.

Diane April et Raymond April ont accepté avec fierté d’être les présidents d’honneur pour cet évènement capital pour la santé de toute la communauté. La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup les remercie chaleureusement, ainsi que tous les commanditaires et les participants qui prendront part à l’évènement pour leur grande générosité et leur engagement.

Pour en savoir davantage sur la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, pour vous inscrire à l’activité de golf, ou pour faire une commandite ou un don pour votre Fondation de la santé, rendez-vous au www.santerdl.ca ou encore composez le 418 868-1010, poste 2237.

Soyez des nôtres pour cette magnifique journée et/ou souper où règnent la solidarité, le plaisir et la générosité, parce que faire un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, c’est s’unir pour vivre plus longtemps et en santé ici, chez nous.