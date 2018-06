La Fromagerie des Basques soutient l’Association du cancer de l’Est du Québec

Afin d’apporter son appui aux personnes touchées par le cancer dans l’Est du Québec, la Fromagerie des Basques, s’allie fièrement, pour une seconde année, à l’Association du cancer de l’Est du Québec. L’entreprise s’engage à verser 1 $ à l’organisme 100 % régional pour chaque sac de fromage en grains vendu (format de 2 kilogrammes).

Le produit, en vente à la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, est facilement identifiable grâce à l’ajout, sur l’emballage, d’une pastille aux couleurs de l’Association.

L’équipe de la Fromagerie des Basques a à cœur le mieux-être et le développement de sa communauté : «Nous sommes heureux de pouvoir faire une différence dans la vie des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. De savoir que notre implication a un impact direct et permet à l’Association d’assurer des services de qualité et à moindre cout aux gens touchés par la maladie dans l’Est-du-Québec nous comble de bonheur», commente Yves Pettigrew, directeur général - Fromagerie des Basques.

«Les services offerts aux gens d’ici qui vivent un épisode de cancer et à leur entourage sont indispensables. Merci du fond du cœur à l’Association de déployer tous ses efforts afin de les aider à se sentir mieux physiquement et psychologiquement», ajoute Lise Pettigrew, secteur promotion et location - Fromagerie des Basques.

Seul organisme en oncologie voué exclusivement au mieux-être des communautés du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, l’Association du cancer de l’Est du Québec poursuit la mission d’humaniser les services aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, de sensibiliser la population aux risques de la maladie et de soutenir la lutte contre le cancer.