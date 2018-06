La deuxième vague de l’Escouade parents s’est déployée dans la MRC des Basques

L’Escouade parents a pour objectif de conscientiser les propriétaires de commerces, de restaurants et de divers établissements à l’importance d’adapter leurs infrastructures et leurs services pour favoriser les sorties et les déplacements en famille.

Quelque 70 établissements ont été visités en 2016 et 26 commerces supplémentaires en 2017 dans la MRC des Basques. Au total, 17 familles mystère se sont prêtées à l’exercice. Lors de leur visite, ils ont prêté attention à l’accueil réservé aux familles, l’accessibilité des établissements, aux équipements disponibles pour les enfants et à l’aménagement des toilettes, à la sécurité et l’entretien des lieux et aux horaires d’ouverture.

Ce deuxième volet comprenait également l’évaluation de 10 municipalités. Une entrevue téléphonique a également permis aux responsables municipaux d’autoévaluer les mesures destinées aux familles dans leur milieu soit : les services offerts, les activités de loisirs, la place réservée aux enjeux familiaux au conseil municipal et les mesures incitatives favorisant l’établissement de nouvelles familles.

À la suite de l’évaluation, une communication personnalisée a été remise aux propriétaires d’établissement et aux directeurs municipaux. Elle présente les coups de cœur et les recommandations des familles. Elle s’accompagne d’un certificat pouvant être fièrement affiché sur les lieux.

Plusieurs municipalités se sont démarquées par : l’ouverture et l’écoute démontrées par les conseillers délégués aux loisirs et à la famille; un camp de jour estival à prix abordable favorisant la conciliation travail-famille; une communication efficace via le bulletin municipal, le site internet et Facebook; des infrastructures et des activités variées de loisirs destinées aux jeunes et aux familles; des mesures incitatives visant l’attractivité du milieu et l’établissement de nouvelles familles; un processus de consultation citoyenne sur les enjeux touchant les familles.

Issue d’une table de concertation regroupant différents partenaires en petite enfance de la MRC des Basques, l’initiative de l’Escouade parents a permis de travailler tous ensemble pour faire de la MRC des Basques un endroit accueillant pour les familles.

À titre de photo, nous pouvons voir une affiche mise en place dans un commerce de Trois-Pistoles suite aux recommandations de l’Escouade parents pour réserver un stationnement aux familles proche de l’entrée. Source : Répertoire de signalisation routière du Québec