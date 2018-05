La nouvelle caserne de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup opérationnelle en août

Le député et ministre Jean D’Amour a confirmé, ce mercredi 23 mai, l’octroi d’une aide financière de près de 830 000 $ pour la construction de la nouvelle caserne incendie de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Les travaux, déjà entamés, devraient se conclure en aout.

Rappelons que le projet est évalué à près de 1,3 M$. La subvention gouvernementale provient du programme d’infrastructures Québec-Municipalités, somme à laquelle s’ajoute un peu plus de 140 000 $ issus du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). La part de la municipalité s’élève à environ 300 000 $.

«Pour nous, la nouvelle caserne va faire une grosse différence», explique le directeur du Service incendie de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Jacques-Éric Mercier. «Il faut comprendre qu’au cours des 5 dernières années, on a amis tout le Service conforme, tant au niveau de l’équipement et des camions que de la formation (…) Maintenant ça nous prenait un endroit pour être bien installés.»

Présentement, deux casernes temporaires sont utilisées, celle près de l’église dans laquelle un seul véhicule peut être entreposé et un espace derrière le garage municipal où deux camions sont rangés bout à bout. À cela s’ajoute un troisième lieu, l’édifice municipal, où se retrouve le bureau du directeur. Bref, la situation n’est guère optimale.

«On va maintenant pouvoir avoir tout au même endroit. Actuellement, derrière le garage municipal, il n’y a même pas d’eau, alors on ne peut pas y faire l’entretien de nos équipements. On doit même sortir un camion pour y tenir une réunion. Mais tout ça était un mal nécessaire, l’importance a toujours été donnée aux interventions.»

CASERNE

Concrètement, la nouvelle caserne sera érigée sur Taché Ouest, en biais avec l’actuel garage municipal. Elle sera dotée de trois portes en façade et d’une latérale, d’un rez-de-chaussée et d’une mezzanine. «Nous ne construisons pas un Taj Mahal, mais une jolie caserne qui va répondre et nos besoins et correspondre à nos moyens», a imagé le maire de la municipalité, Gilles Couture.

Selon des informations partagées en janvier dernier, on retrouvera, au rez-de-chaussée, une salle des pompiers pouvant aussi servir à la formation et aux réunions en plus d’un espace cuisine, du bureau du directeur, de toilettes alors que le bureau du lieutenant se trouvera dans le corridor. Le deuxième étage comprendra une chambre mécanique et deux petits locaux d’entreposage. Le reste du bâtiment sera à aire ouverte.

En point de presse, MM. D’Amour et Couture n’ont pas manqué de remercier les pompiers pour leur travail. Chaque jour, ils contribuent à la sécurité de toute une communauté.