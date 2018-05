Un oiseau rare observé à Cacouna

Le photographe Sébastien Dionne a eu la chance de croquer sur le vif un Ibis falcinelle sur l’Avenue du Port à Cacouna, près du secteur ornithologique de Gros-Cacouna le 22 mai. Il est plutôt rare d’observer cette espèce au Québec. L'Ibis falcinelle se trouve régulièrement toute l’année en Floride, aux États-Unis et en Europe de l’Est.

«Je l’ai observé à 16 h 15 du côté ouest de l’Avenue du Port, il s’alimentait dans le fleuve à marée basse», explique Sébastien Dionne.Quelques autres observations d’Ibis falcinelle ont lieu chaque année au Québec. Des oiseaux de cette espèce ont également été vus l’an dernier au Bas-Saint-Laurent. Les observations d'Ibis falcinelle à Cacouna remontent en 2015 et en 1994, selon Sébastien Dionne. Il s’agissait de sa première observation à vie d’un spécimen de cet espèce.

Cet oiseau se distingue par son long bec courbé et son plumage de couleur rouille avec des reflets métalliques verts. La forme de son bec lui permet de fouiller dans la vase pour y trouver ses ressources alimentaires, soit les mollusques, vers et insectes.

«Je pense que ça vient reconfirmer le statut et la richesse du site ornithologique du marais de Gros-Cacouna pour l’observation d’oiseaux au Québec. Il est plus courant d’observer des oiseaux rares au Québec en temps de migration. Certaines espèces s’égarent lors de courants de vents importants et finissent par reprendre leur route», explique Mireille Poulin, biologiste pour Go oiseaux !. Elle ajoute qu’il est impossible de savoir combien de temps cet oiseau restera au Bas-Saint-Laurent.