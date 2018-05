Le Club Rotary remet 10 000$ à la Maison Desjardins des soins palliatifs

À l’occasion de son 15e souper bénéfice aux homards tenu le 19 mai, le Club Rotary de Rivière-du-Loup a remis un montant de 10 000$ à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

Ce don représente une partie des dons annuels faits à la Maison, le total représentant 55% des sommes versées par le Club en dons divers dans la région. Dans son allocution de bienvenue, le président Jacques Roy a rappelé aux convives non seulement que le Club fêtait son 75e anniversaire de fondation, mais que c’était aussi le 15e anniversaire de ce souper bénéfice qui est toujours très apprécié. Il a mentionné que le succès de ce souper repose sur le bénévolat des membres du Club qui, aidés de leur conjoint ou conjointe, travaillent à l’organisation, à la mise en place, à la préparation des salades et desserts, et finalement à l’ensemble du service du souper.

Sur la photo, on peut reconnaitre, en troisième place, le président du Club Rotary, Jacques Roy. Les autres personnes sont toutes membres du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins des soins palliatifs du KRTB, à savoir : Normans Lévesque(*), Richard Thivierge, Christine Pelletier, Yves Lévesque, Alain Dubé(*) et Martin Vaillancourt(*). (*aussi membre du Club Rotary).