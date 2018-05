Trois étudiants honorés par l’ITA

L’ITA, campus de La Pocatière, a souligné, pour une 18e année consécutive, le talent, l’implication et la réussite de ses étudiants et étudiantes à l’occasion de son Gala de l’excellence qui a eu lieu le 25 avril dernier. À cette occasion, trois étudiants des MRC de Rivière-du-Loup et du Témiscouata ont reçu des honneurs pour s’être distingués pendant l’année 2017-2018.

Justin Caron de L’Isle-Verte et Anthony Veilleux de Saint-Arsène, étudiants de 1re année en gestion et technologies d’entreprise agricole obtiennent une bourse de 500 $ par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). S’ils terminent leurs études dans un délai maximum de quatre ans, ces étudiants recevront un second versement de 1 200 dollars. Au terme de leurs études à l’ITA, les lauréats recevront donc une bourse d’une valeur totale de 1 700 dollars.

De son côté, Fabien Déry de Témiscouata-sur-le-Lac a obtenu le prix «Santé et sécurité» et une bourse de 500 $ décerné par Valacta, le centre d’expertise en production laitière du Québec. Étudiant de 2e année de technologie des productions animales, M. Déry a montré une maitrise exemplaire dans l’application des normes de santé et de sécurité, notamment lors de l’utilisation de l’équipement à la Ferme-école Lapokita.