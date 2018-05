Plusieurs nouveautés pour le Caveau des Trois-Pistoles

Les brasseurs et copropriétaires du Caveau des Trois-Pistoles, Nicolas Falcimaigne et Diego Marasco, n’ont pas ménager les efforts afin de célébrer le 1er anniversaire de la préouverture de la microbrasserie, le jeudi 17 mai. De nombreuses nouveautés pour accompagner cette marque symbolique ont été dévoilées lors d’une soirée festive, devant amis et passionnés de «délices houblonnés».

Les amateurs de la microbrasserie seront ainsi heureux d’apprendre que les homme d’affaires se sont dotés d’une toute nouvelle terrasse à l’avant, du côté de la rue Pelletier. La réouverture de la Maison de l’écrivain comme casse-croûte officiel du Caveau, ainsi que celle à venir d’une boutique de souvenirs au couleur de la micro et de livres des Éditions Trois-Pistoles, font aussi parti des nouveautés.

«Avec la Maison de l’écrivain, la terrasse et la boutique, le complexe brassicole prend tout son sens afin d’offrir une expérience mémorable au public de passage qui découvre Trois-Pistoles et ses nombreux attraits. Ça vaut le détour», a fait savoir M. Falcimaigne. La Maison de l’écrivain devient aussi un un salon de thé, où les bières du Caveau en bouteille, ainsi que des bières invitées provenant d’autres microbrasseries seront servies.

BIÈRES EN ÉDITION LIMITÉES

Évidemment, l’anniversaire d’une microbrasserie peut difficilement être célébré sans… bière. C’est ainsi que les brasseurs ont annoncé le retour de la Double Patience, une bière belge de style d'abbaye, en édition très limitée. Seulement 396 exemplaires, numérotée à la main, seront mises en vente le 1er juin prochain, dès 15 h. «Cette bière est un souvenir de notre première bière mythique. Les gens l’ont aimé et en ont parlé beaucoup quand on l’a enlevé des lignes.»

Du même coup, le Caveau des Trois-Pistoles offre dès maintenant, et aussi pour un temps limité, une bière de garde de style du Nord de la France. La Picarde est mûrie sur levure d’abbaye et réalisée avec de l’écorce d’orange afin de rappeler la tradition du Picon bière.

ZÉBULON

Notons également qu’une fin de semaine de célébration est organisée du 12 au 14 juillet, afin de marquer le 1er anniversaire. Les festivités seront entamées de grande façon avec un spectacle du groupe Zébulon, le jeudi 12 juillet dès 20 h à la Forge à Bérubé. Les billets sont en vente dans différents points de vente à Trois-Pistoles, dont au Caveau.

Le vendredi, un 5 à 7 espagnol se tiendra à la microbrasserie. Le groupe montréalais Eugenie y Emilio jouera de la musique d’ambiance. Le lendemain, les artistes seront en prestation dès 21 h.

«La dernière année en a été une de découvertes et de beaux moments partagés. La microbrasserie est devenue un lieu de rendez-vous et c’est très intéressant», a souligné Nicolas Falcimaigne. «Après un an de travail acharné, nous sommes fiers de célébrer avec la population la réussite de ce projet d’envergure pour la région», a ajouté Diego Marasco.

DISTRIBUTION

L’ouverture du Caveau des Trois-Pistoles était attendu depuis un bon moment à Trois-Pistoles. Au cours des 12 derniers mois, les amateurs de bonne bière d’ici, comme d’ailleurs, ont répondu avec enthousiasme à l’invitation lancée par ses instigateurs.

«L’été dernier, c’était un secret bien gardé, les gens partaient à la recherche de la micro en parcourant Trois-Pistoles. Aujourd’hui, nous sommes dans les guides et nous faisons partie de la Route des Bières de l’Est du Québec. Nous attendons un été chargé», ont-il indiqué.

En plus de faire découvrir leurs produits à la pompe, Nicolas et Diego font parler du Caveau un peu partout au Québec grâce à leur réseau de distribution. Actuellement plus de 150 détaillants offrent les bières produites à Trois-Pistoles. «Il y a là le potentiel de faire faire rayonner Trois-Pistoles à travers la province et nous en sommes fiers.»

Toujours aussi passionnés, les deux complices sont fébriles pour cette 2e année d’existence du Caveau des Trois-Pistoles. Ils assurent que d’autres belles surprises sont à venir.