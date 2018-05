Bilan d’une année record pour le CAPAB

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) invite toute la population à son assemblée générale annuelle le mercredi 6 juin au local RC-122 du Centre hospitalier de Trois-Pistoles.

Le tout débutera avec une brève assemblée générale spéciale dès 19 h. Il sera possible de découvrir l’ensemble du travail accompli au cours de la dernière année, qui en fut une de tous les records. C’est donc avec optimisme que les membres du conseil d’administration vous invitent à partager ce moment privilégié avec eux.

Selon l’Institut de la statistique du Québec il y aurait près de 1 700 personnes proches aidantes demeurant sur le territoire de la MRC des Basques. Elles assument environ 80 % des soins à domicile requis par les personnes aux prises avec un problème de santé. Dans le contexte actuel, où la MRC des Basques est la plus vieillissante de toute la région du Bas-Saint-Laurent, la dignité des proches aidants devient un enjeu majeur.

Afin de pouvoir faire face à cette réalité, le CAPAB propose de soutenir activement les personnes proches aidantes et ainsi améliorer leur quotidien. L’organisme offre des services d’information, de formation, de soutien individuel et des groupes d’entraide. Un service de répit à domicile est également disponible le soir et la fin de semaine afin de libérer les proches aidants pour une période de 3 à 8 heures.