Un doublé en or pour la Distillerie Fils du Roy

Le gin Thuya de la distillerie Fils du Roy s’est encore une fois démarqué à l’international en inscrivant un doublé dans la compétition mondiale de spiritueux de San Francisco (San Francisco World Spirits Competition). Ce produit distillé à Saint-Arsène et à Petit-Paquetville au Nouveau-Brunswick a remporté une double médaille d’or la semaine dernière.

Un total de 2 469 produits étaient inscrits à ce concours cette année. Dans la catégorie du London Gin, seulement trois ont remporté une mention double or cette année. «Une double médaille d’or est octroyée lorsque tous les juges lui donnent une note parfaite», explique Jonathan Roy de la distillerie Fils du Roy. Pour ce dernier, cette distinction confirme que son gin est toujours d’actualité et plait autant aux papilles gustatives de ses consommateurs, même après cinq ans.

La catégorie de London Gin signifie que le produit est distillé à 100% puis mis en bouteille tel quel, sans ajout. À noter que le gin Thuya de la distillerie Fils du Roy s’était déjà démarqué en 2016 et en 2014 avec une médaille d’or, et en 2013 avec une double médaille d’or. La distillerie Fils du Roy, qui est une entreprise familiale fondée en 2012, possède deux usines de fabrication, l’une à Saint-Arsène et l’autre au Nouveau-Brunswick, à Petit-Paquetville. Les mêmes recettes sont produites aux deux endroits. Les frères Sébastien (Nouveau-Brunswick) et Jonathan Roy (Québec), de même que leur mère Diane Roy et la conjointe de Jonathan, Hélène Dumont, en sont les copropriétaires.