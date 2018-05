7 369 $ amassés lors des Ponts du Partage

À des endroits stratégiques dans la ville de Rivière-du-Loup, plus de 60 bénévoles s’affairaient le 17 mai au matin à recueillir des dons auprès des automobilistes pour le Carrefour d’initiatives populaires. Cette activité appelée Ponts du Partage a connu une autre bonne récolte avec 7 369 $ amassés.

«Merci à tous les employés municipaux et les bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Patrice, d’Amico Saint-Ludger et d’Action et entraide Saint-François. Au fil du temps, cette collecte a permis d’amasser plus de 148 000 $ pour les personnes dans le besoin de la MRC de Rivière-du-Loup. Merci aux citoyens d’être aussi généreux année après année», a-t-on indiqué.

Cet argent se veut un apport indispensable pour la poursuite des activités du Carrefour d’initiatives populaires et servent à financer les services d’aide alimentaire sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. L’année dernière, pas moins de 908 dépannages alimentaires, plus de 2 250 repas servis, plus de 10 000 portions préparées en cuisines collectives et 7 800 visites au comptoir de récupération alimentaire ont été comptabilisés.