PABA : la Ville de Trois-Pistoles toujours à la recherche de promoteurs

La Ville de Trois-Pistoles est ouverte à recevoir des projets en lien avec le Parc de l’aventure basque en Amérique (PABA) en vue de la saison estivale 2018. Comme le temps presse pour assurer l’ouverture du site cet été, les prochaines semaines sont déterminantes pour concrétiser un projet d’animation, peu importe la forme que prendra celui-ci.

Ainsi, un ultimatum est effectivement lancé pour la mise en service à court terme de l’infrastructure. La Ville de Trois-Pistoles souhaite donc informer de possibles promoteurs que, passé le 21 juin, il sera difficile, voire impossible, de mettre en fonction le bâtiment pour y offrir des services et attraits à l’été 2018. Toutefois, celui-ci ne sera pas vendu ou démoli une fois cette échéance passée advenant l’absence de promoteur ou de projet porteur.

Loin d’écarter toutes les possibilités quant à l’avenir de ce bâtiment, la Ville entend prendre une décision éclairée quant à son avenir dans les prochains mois. Il sera toujours possible, passé le 21 juin, de communiquer avec l’administration municipale pour transmettre un projet, par contre, celui-ci sera envisagé sur un échéancier à moyen voire long terme.

L’appel est donc lancé à tout organisme, groupe de citoyens ou promoteur privé. La Ville attend impatiemment de connaître leur projet en regard de ce bâtiment pour la saison 2018. Pour ce faire, communiquez avec Madame Pascale Rioux, directrice générale, au 418 851-1995 poste 4228 ou par courriel à p.rioux@ville-trois-pistoles.ca.

Rappelons finalement que le site dispose d’une aire de jeu de pelote basque, d’une terrasse couverte, d’un espace bistro et d’un volet muséal dont l’exposition sur la chasse à la baleine et la venue des pêcheurs basques au Québec. L’ensemble du bâtiment et des équipements est toujours en bon état. L’emplacement du site, à proximité du fleuve et du lien maritime avec la Côte-Nord, représente un fort potentiel pour qui souhaite cibler la clientèle touristique.