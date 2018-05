Congrès du Barreau à Rivière-du-Loup

Le Barreau du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine tiendra son congrès annuel du 21 au 23 mai à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup sous le thème «Ensemble pour aller plus loin». Ce congrès se déroulera sous la présidence de Me Nancy Lajoie de l’Étude Cain Lamarre.

La Cour d’appel du Québec siègera, dans le cadre du congrès, au palais de justice de Rivière-du-Loup en avant-midi le 22 mai. En après-midi, deux juges de la Cour d’appel donneront de la formation à la centaine d’avocats participants au congrès.

La présence de la Cour d’appel s’inscrit dans le cadre d’une démarche qu’elle a initiée depuis quelques années pour mieux faire connaitre sa mission. La population pourra assister à cette séance d’audition de deux causes de la région, l’une en matière criminelle et l’autre en matière civile. La journée de formation sera suivie de rencontres entre les avocats de la section, des juges d’autres juridictions et de la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée. Le congrès est aussi l’occasion de la tenue de l’assemblée générale annuelle de la section. Le bâtonnier sortant, Me Clément Massé, cèdera sa fonction à sa successeure, Me Andrée Rioux de New Richmond.