Une Louperivoise invente un jeu éducatif pour les enfants

Constatant que sa fille avait des difficultés d’apprentissage et demandait beaucoup de répétitions pour retenir de l’information, Jessica Rodrigue de Rivière-du-Loup a pris les choses en main et a créé un jeu de société afin de stimuler le langage et d’apprendre en s’amusant.

«Ma fille ne parlait pas beaucoup. La répétition, c’était la meilleure solution pour que ses apprentissages deviennent acquis et assimilés. Je ne trouvais pas de jeux de société sur des thèmes quotidiens. Ce n’est pas seulement un jeu pour les enfants qui ont des difficultés d’apprentissages, mon garçon a autant de plaisir à jouer, et son but c’est d’arriver en haut du parcours en premier. Ça leur permet de travailler leur vocabulaire sans s’en rendre compte», explique Jessica Rodrigue.

Cette dernière a créé quatre versions de son jeu, nommé Yéyo, qui explorent les thèmes des couleurs, des fruits, des légumes et des animaux de la ferme. Chaque jeu contient huit images différentes qui peuvent être répétées jusqu’à 20 fois.

«J’ai eu l’idée de le commercialiser parce que je n’en trouvais nulle part. Je me suis dit que je ne suis pas seule au monde à avoir besoin de cet outil», explique Mme Rodrigue. Elle souhaite que les enfants, intervenants, enseignants et leurs familles aient l’opportunité de s’amuser ensemble tout en apprenant.

Le projet est en campagne de sociofinancement depuis le 27 avril sur la plateforme La Ruche Bas-Saint-Laurent pour amasser 4 000$. Ce montant servira à payer les frais de l’illustratrice louperivoise Clara Boulianne qui a créé toutes les images et le personnage principal, Yéyo, la graphiste pour la création des cartes de jeux et des boites, la correction des textes, l’impression et la traduction des jeux en anglais. Toutes les pièces et l’ensemble des jeux sont faits entièrement au Québec. Il est possible d’encourager son projet en se rendant au laruchequebec.com/bsl/explorer/projets/