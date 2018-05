Des élèves en service de restauration formés sur le terrain

À compter de septembre 2018, il sera possible de suivre une formation en Service de la restauration en alternance travail-études (ATE) à Rivière-du-Loup. Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir opte pour cette formule flexible, qui permettra de multiplier les possibilités d’apprentissage pour ses élèves.

«La demande des restaurateurs et des hôteliers pour une main-d’œuvre qualifiée est grande. En proposant cette formation en ATE, nous offrons à nos élèves la chance d’apprendre au cœur de l’industrie et de dénicher aisément un travail, dans un milieu dynamique, et ce, dès le début de leur parcours scolaire» soutient Benoit Ouellet, directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.

Le programme est d’une durée de 10 mois. Chaque semaine, les élèves passeront deux jours en formation directement dans les restaurants et les hôtels de la région. Pour permettre cet aménagement scolaire, 16 restaurateurs et hôteliers ont accepté de participer au projet. «Ces élèves vont s’inspirer de nos techniques et de notre culture organisationnelle, et ce, dès le début de leur parcours scolaire. C’est réellement un contexte gagnant, autant pour les élèves que pour nos équipes de travail» souligne Cathy St-Cyr, directrice générale adjointe de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Ce sont donc des professionnels du métier qui offriront cette formation à l’automne. Les élèves apprendront notamment le service de boissons, la suggestion des vins et le service élaboré. Au total, c’est plus de 13 compétences que les deux enseignants, Annie Couture et François Boucher, enseigneront avec dévouement.

Il est déjà possible de s’inscrire au programme. Pour en savoir plus, visitez le www.pavillondelavenir.qc.ca ou communiquez avec le Service des admissions ou le Service aux entreprises.