Projet de parc industriel territorial pour la MRC de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup a donné son appui à la création d’un parc industriel territorial pour l’ensemble de la MRC de Rivière-du-Loup, ce lundi 14 mai. Le projet vise à surmonter les difficultés que les municipalités rencontrent individuellement pour favoriser le développement économique.

Amené par la MRC de Rivière-du-Loup et le Centre local de développement (CLD), le parc industriel territorial serait développé à Cacouna, Saint-Arsène et Rivière-du-Loup. Chaque territoire accueillerait des entreprises d’un domaine précis afin d’être complémentaire et non en compétition.

«C’est un beau projet, une belle entente. C’est intéressant pour nous tous, parce qu’on partagerait les couts et les profits qui vont en découler éventuellement», a souligné la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Concrètement, Saint-Arsène logerait des entreprises dans l’industrie du transport, Cacouna des industries qui travaillent avec des matériaux lourds, tandis que Rivière-du-Loup hébergerait les entreprises spécialisées dans la transformation. Notons également que la Ville aimerait acheter des terrains à l’entreprise Premier Tech pour y installer son «pôle technologique» et la recherche et développement.

Selon les élus, le parc industriel territorial deviendra un «puissant outil de développement économique pour l’ensemble du territoire de la MRC». D’ailleurs, le regroupement des municipalités dans ce dossier favorisera le dézonage des terrains visés.

«À Rivière-du-Loup, il nous reste que deux terrains dans le parc industriel actuel. Il faut que des terrains se débloquent, parce qu’on veut se développer et on a des visions intéressantes. En ayant un projet commun, ça devrait bien se passer», a souligné Mme Vignet.

Dans les prochaines semaines, la MRC de Rivière-du-Loup et le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup poursuivront les démarches en vue de mettre en place une régie intermunicipale pour la gestion du parc industriel territorial.