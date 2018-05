Deux candidats officiels à l'investiture libérale dans Côte-du-Sud

Le président d’élection de l’assemblée d’investiture et avocat, Me. Jean Beaupré, a annoncé que Simon Laboissonnière et Érick Couillard ont déposé officiellement leur candidature à l’investiture dans la circonscription de Côte-du-Sud, qui se tiendra le 20 mai prochain.

«Je suis originaire du Kamouraska, plus précisément de la Ville de Saint-Pascal. J’ai commencé mon implication politique en travaillant pour le ministre Claude Béchard. Ma passion de la politique m’a amené à travailler, en 2012, pour notre député actuel, Norbert Morin. Présentement, je m’occupe des relations médias du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais. Comme vous, je souhaite que nous soyons des acteurs de changement. Vous avez l’occasion d’appuyer votre relève, faites partie de cette relève », a déclaré le candidat à l’investiture, Simon Laboissonnière.

«Fier résident de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, c’est avec détermination, passion et engagement que je vous offre mes services comme candidat pour le Parti libéral du Québec. Travailleur acharné et leader rassembleur, je serai un partenaire de premier plan pour les enjeux prioritaires de la circonscription de Côte-du-Sud», a déclaré le candidat à l’investiture, Érick Couillard.

Les membres du PLQ qui résident dans Côte-du-Sud seront invités à voter pour le candidat de leur choix lors de l’assemblée d’investiture qui aura lieu le 20 mai prochain, à 13 h 30, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.