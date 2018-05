Une belle récolte pour la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques

C’est le samedi 14 avril qu’avait lieu l’activité «Cabane à sucre» organisée par les Chevaliers de Colomb - Conseil 3917 au profit de la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques.

Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’activité, qui proposait un dîner typique de cabane à sucre, suivi de tire sur la neige et de tours de carriole avec chevaux. Cette participation a permis à la Fondation du RSSS des Basques de récolter la somme de 2 062 $, laquelle servira à l’achat d’équipements et de services pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, installations des Basques.

La Fondation remercie chaleureusement tous les participants, les bénévoles, les commanditaires et les partenaires qui ont contribué à faire de cet événement un franc succès.