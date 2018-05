Offrez un emploi à des étudiants en immersion

Vous peinez à recruter du personnel ? L’École de français du Cégep de Rivière-du-Loup vous offre une solution. Dans le cadre du programme Langues et travail, l’École recherche des entreprises et des organisations intéressées à embaucher les étudiants qui achèvent leur programme d’immersion en langue seconde de cinq semaines.

Ces jeunes, en provenance de partout au Canada, sont à la recherche d’un emploi à occuper pendant six à huit semaines, à compter du 18 juin prochain. Ce travail leur permettra de consolider leurs apprentissages de la langue, de développer leur aisance à l’oral et de découvrir la culture locale.

Le programme Langues et travail de l’École de français, financé par Jeunesse Canada au travail, permet d’offrir aux employeurs de la région une main-d’œuvre motivée et diversifiée. Les étudiants admissibles à ce programme sont tous âgés de 18 ans et plus, parlent parfois plusieurs langues et poursuivent des études universitaires dans les domaines les plus variés, tels que les sciences, le génie, l’administration, le tourisme et l’éducation.

Soulignons que les employeurs qui embauchent un étudiant de ce programme bénéficient d’une subvention équivalant à 60 % du salaire horaire minimum, plus un dollar.

Pour de plus amples informations sur le programme ou pour manifester votre intérêt à y participer, vous pouvez communiquer avec Bianca Pirozzi, agente de projet pour l’École de français, au 418 862-6903, poste 2145, ou par courriel à bianca.pirozzi@cegeprdl.ca, avant le vendredi 18 mai 2018.

Il est aussi possible d’en apprendre plus en consultant le site du programme Langues et travail, au https://www.languagesatwork.ca/fr/employeurs.