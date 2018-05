Fête des voisins : découvrez les bons côtés d’être à côté le 9 juin

La Ville de Rivière-du-Loup est heureuse d’annoncer qu’elle participe à nouveau cette année à la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 9 juin. Elle invite les citoyens à se joindre au mouvement et à organiser une activité dans leur quartier, leur rue ou leur voisinage immédiat.

La Fête des voisins a pour principal objectif de rapprocher les personnes vivant à proximité les unes des autres. C’est l’opportunité de créer une dynamique de convivialité et de renforcer les liens de solidarité, en plus de passer un moment agréable avec ses voisins. La formule fait large place à l’initiative citoyenne. Au cours des dernières années, ces activités ont entre autres été mises de l’avant par des résidents de Rivière-du-Loup : rallye vélo, dîner hot-dogs, chasse aux trésors, dîner interculturel avec plats typiques, jeux gonflables, souper BBQ et chansonnier. Le site Web de la Fête des voisins propose d’autres suggestions inspirantes : www.fetedesvoisins.qc.ca.

L’activité retenue peut se dérouler sur les terrains résidentiels ou communautaires, dans le parc, etc. Les citoyens qui ont un projet en tête sont invités à contacter Maxime Marchand, coordonnateur à la vie de quartier, au 418 862-8293. Celui-ci pourra leur fournir des informations additionnelles et du matériel promotionnel, de même que faciliter les démarches si l’activité nécessite des arrangements, par exemple l’emprunt de tables.