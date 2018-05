Report en septembre de la rencontre avec les élus

La rencontre avec les élus de la Ville de Rivière-du-Loup qui devait avoir lieu ce mercredi est reportée au 19 septembre prochain. Son sujet est d’ores et déjà connu, il portera sur les parcs à chiens.

Les élus ont choisis de reporter la rencontre initialement prévue en mai alors que certains d’entre eux étaient indisponibles, notamment la mairesse, qui sera aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec, à Gatineau.

La rencontre du 19 septembre était déjà inscrite au calendrier municipal et annoncée publiquement. Elle aura lieu à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture. Un rappel de la date et des détails suivront plus près de la rencontre.