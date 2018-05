Réception civique pour les membres du Club Rotary

Le 9 mai dernier, dans la poursuite de leurs activités de célébration du 75e anniversaire du Club Rotary, les membres et leur conjointe ou conjoint étaient invités dans le cadre d’une réception civique à l’Hôtel de ville de Rivière-du-Loup. Ils ont été accueillis à la salle du conseil par Sylvie Vignet, mairesse, par les conseillers André Beaulieu, Nelson Lepage et Jacques Minville, et par Karine Plourde, du service des communications.

Lors de son allocution de bienvenue, Mme Vignet a salué la présence de Becca Scarratt, adjointe au gouverneur du District 7790 du Rotary, Lincoln Ehrlenbach. Après des salutations particulières au président Jacques Roy et au responsable du comité du 75e, Réal Guilbeault, Mme Vignet a ensuite fait valoir l’importance pour les élus de souligner la présence et l’implication d’un club de service comme le nôtre dans le milieu louperivois. Ce pourquoi la tenue d’une réception civique est tout à fait appropriée.

Après les prises de parole de Mme Scarrat et de M. Roy, elle a invité les membres du Club et leur conjoint ou conjointe à signer le Livre d’or de la ville. Le tout s’est terminé par un toast porté en l’honneur du 75e anniversaire du Club, suivi des échanges avec les élus municipaux. Une telle rencontre marque un pas de plus dans la reconnaissance de l’implication des membres du Club dans leur milieu.