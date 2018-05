Des jeux d’eau au Parc du Campus-et-de-la-Cité

Le 14 mai, la Ville de Rivière-du-Loup a procédé à l’inauguration des nouveaux jeux d’eau au Parc du Campus-et-de-la-Cité. La mairesse Sylvie Vignet a mentionné qu’ils seront ouverts de la Fête des Patriotes à celle de l’Action de Grâces.

Ces nouveaux jeux d’eau sont multi-âges. Ils comprennent des éléments pour les tout-petits (moins de 2 ans), comme pour les plus grands vers le centre de l’installation. De plus, une section est conçue afin d’être accessible à la clientèle à mobilité réduite (pieuvre).

On compte maintenant quatre parcs à Rivière-du-Loup où les enfants peuvent s’amuser et se rafraichir dans des jeux d’eau. En plus du Parc du Campus-et-de-la-Cité au centre-ville, il y a le Parc des Princes dans le secteur Saint-Ludger, celui du Parc Cartier et le Parc Blais (fontaine faisant office de jeu d’eau) près de l’église Saint-Patrice.

Roxane Bourgoin, mairesse d’un jour, était présente lors de l’inauguration de même que des conseillers municipaux et des employés de la Ville. Mme Vignet a précisé que du mobilier sera ajouté près des jeux d’eau. Elle a également souligné que ce projet de 230 000 $ a été fait par des employés de la Ville de Rivière-du-Loup.