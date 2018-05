Secrétariat : le centre de formation professionnelle lance son programme renouvelé

Les élèves qui s’inscrivent en secrétariat au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir ont maintenant accès à un programme renouvelé, adapté aux nouvelles réalités de l’emploi.

«Le marché du travail a énormément changé. La technologie et les réseaux sociaux occupent dorénavant beaucoup de place. Dans ce contexte, le rôle des secrétaires a évidemment évolué», soutient Benoit Ouellet, directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.

Les employeurs s’attendent à une autonomie accrue de la part des secrétaires qu’ils embauchent. «Elles ont plus de responsabilités. Elles collaborent au recrutement avec les services des ressources humaines, elles s’occupent des relations avec les clients et les fournisseurs. De plus, en raison de leurs connaissances des technologies de l’information, elles sont souvent des personnes ressources à l’intérieur des organisations, des agentes de liaison», explique Claudie Malouin, enseignante en secrétariat au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.

Le programme remanié prépare les secrétaires de demain au travail collaboratif et à la prise d’initiatives au sein des équipes. C’est pourquoi l’utilisation des environnements infonuagiques, de la messagerie instantanée et des interfaces de gestion des sites Internet est maintenant intégrée à leur formation. Les méthodes de travail reliées à la téléphonie numérique et à la messagerie électronique font aussi partie de leurs cours. Par ailleurs, le nouveau programme prévoit davantage d’heures de formation en français. La connaissance usuelle de l’anglais des affaires, autant à l’écrit qu’à l’oral, demeure au menu. La traduction de l’anglais au français a été ajoutée.

Les personnes qui s’inscrivent au programme de secrétariat ont accès à des horaires de formation flexibles et à plusieurs périodes d’inscription par année. Le cheminement individualisé, préconisé dans cette offre de cours, permet aux élèves de réaliser leur formation à leur rythme, et ce, tout en étant bien encadrés. De plus, s’ils souhaitent se spécialiser, deux formations complémentaires sont disponibles : secrétariat médical à distance et comptabilité en mode individualisé. Pour en savoir plus sur l’ensemble des possibilités, visitez le www.pavillondelavenir.qc.ca ou communiquez avec le Service des admissions ou le Service aux entreprises au 418 862-8204.