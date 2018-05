Grey Owl : le fromage préféré de la future princesse

La future princesse Meghan Markle a tellement aimé le fromage Grey Owl de la Fromagerie Le Détour à Témiscouata-sur-le-Lac qu’elle l’a même identifié comme son fromage préféré à une radio d’Angleterre. De plus, il est servi dans un restaurant situé tout près des festivités de son mariage avec le prince Harry.

Rejointe par Info Dimanche, Ginette Bégin, copropriétaire de la Fromagerie Le Détour, a indiqué que la jeune femme l’avait probablement gouté lors d’une visite du prince Harry à Ottawa. «Le Grey Owl est bien positionné du côté de l’Ontario», a-t-elle précisé.

«Que ce soit son fromage préféré, c’est très plaisant. C’est encore plus étonnant qu’elle l’a suffisamment aimé pour retenir le nom et encore davantage qu’elle s’en souvienne quelques mois plus tard», a commenté Ginette Bégin.

«On a été fort étonné. Le chef du Windsor Grill, David Wilby, nous a envoyé un courriel. On pensait que c’était Windsor en Ontario. Quand tout cela a été éclairci et après l’avoir gouté, il l’a mis sur sa table d’hôte», a raconté Mme Bégin.

«C’est une première porte d’entrée et un bel honneur», a reconnu Mme Bégin. À savoir si le Grey Owl pourrait être servi lors du mariage le 19 mai prochain, Ginette Bégin a indiqué que le chef David Wilby semble bien connaitre ceux du Château de Windsor.

La Fromagerie Le Détour a remporté le 12 septembre 2017 au Musée de la civilisation à Québec un autre prix Sélection Caseus pour son fromage Grey Owl. Celui-ci a obtenu le prix dans la catégorie «Fromage de lait de chèvre (toute taille d’entreprise) à croûte fleurie». Rappelons que ce fromage a déjà été primé en 2016 et 2015 au Sélection Caseus et en 2011 avec le premier prix dans sa catégorie au concours de l’American Cheese Society qui était présenté à Montréal. Le Grey Owl domine au niveau des fromages fins de la Fromagerie Le Détour en étant disponible de Vancouver à Fredericton. Il circule aussi occasionnellement du côté des États-Unis.

Ginette Bégin et Mario Quirion (fromager) sont les propriétaires de la Fromagerie Le Détour qui procure de l’emploi à une quinzaine de personnes. Fondée en 1999, l’entreprise fabrique au-delà d’une vingtaine de fromages.