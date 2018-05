« 5 à 8 » lors de la Journée nationale des Patriotes

Lundi le 21 mai sera un jour férié, un jour de fête. Pour souligner l’évènement, le président de la Société d’Action nationale de Rivière-du-Loup, Daniel Dubé, invite la population à venir accueillir le Patriote historique François-Xavier Garneau et entendre l’auteur-compositeur-interprète Sylvain Poirier, lors d’un «5 à 8», au Super Bar de la rue Lafontaine, dans le cadre de la Journée des Patriotes.

L’artiste invité, Sylvain Poirier, sera entouré de Guillaume Pigeon à la contrebasse et de Joseph Wadjiri aux percussions. Cette formation originale, qui s’est produite à plusieurs reprises dans l’est du Québec au cours des dernières années, saura par sa riche musique capter l’attention de l’assistance. De plus, un léger gouter sera offert et des prix de présence seront attribués.

François-Xavier Garneau, personnage bien connu dans nos écoles pour sa production de plusieurs volumes de l’Histoire du Canada, est bien placé pour nous relater les évènements historiques relatifs à ceux qui au cours des années 1837-1838 ont sacrifié leurs biens, leur liberté et même leur vie pour la défense de notre nation. L’historien Garneau, personnifié par le comédien Marcel Caron, nous communiquera en direct sa conception de l’histoire qui s’inspire de la pensée libérale de son siècle, lui qui par ses écrits s’est porté à la défense de la cause des Patriotes en dénonçant en autres, l’Acte d’Union qui fut une vraie catastrophe pour les canadiens-français et l’interdiction de la langue française au parlement.

La Journée nationale des Patriotes du 21 mai nous rappelle une période marquante de l’histoire du Québec et se veut un évènement rassembleur pour tous les Québécois. C’est donc un rendez-vous que la Société d’Action nationale de Rivière-du-Loup vous invite à ne pas manquer, une belle occasion de prouver que l’héritage patriotique est démocratique et populaire.