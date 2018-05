Près de 3000 $ amassés pour le Centre d’entraide l’Horizon

Le lundi 7 mai dernier avait lieu une soirée dégustation bière, saucisse et fromage organisée par la Microbrasserie Aux Fous Brassant. Non seulement les billets se sont envolés comme des petits pains chauds, mais cette soirée a permis d’amasser près de 3000 $ pour la campagne Fous Alliés du Centre d’entraide l’Horizon.

Pour le président d’honneur et copropriétaire de la Microbrasserie, Eric Viens, «il n’y a pas de mots pour décrire la grande générosité des gens qui se sont impliqués». Grâce à la participation de plusieurs partenaires et l’implication bénévole des employés de la Microbrasserie, 100 % des fonds amassés lors de l’activité furent remis au Centre d’entraide l’Horizon.

«Merci aux employés de la Microbrasserie, Marie-Chantale Viens, Éloïse Viens, Mathieu Boucher et Yann Plamondon, qui ont offert leur temps en bénévolat, ainsi qu’à nos généreux commanditaires : La Boucherie Bégin, l’Agence TCHIN shot créatif, la Fromagerie Des Basques, la boulangerie Au pain Gamin, La Boîte@marc, Info Dimanche et le Marché Richelieu. D’ailleurs, Frédéric D’Amours, propriétaire du Marché Richelieu, a remis un chèque de 250 $ à l’organisme lors de cette soirée», conclut M. Viens.

La population peut également supporter l’organisme par l’achat de linges à vaisselle et porte-clés vendus dans les endroits suivants : Café du Clocher, La Suite Logique, Les Fous Brassant et le Centre commercial Rivière-du-Loup. Des dons en ligne sont également acceptés à www.lhorizon.ca

STATISTIQUES ALARMANTES

Personne n’est à l’abri d’un problème de santé mentale. Cela peut toucher un employé, un ami, votre frère, votre mère et même votre enfant. En 2018, 20 % de la population, soit une personne sur cinq, souffrira d'un problème de santé et ces chiffres sont grandissants. Le Centre d'entraide l'Horizon a aidé des milliers de personnes à s'en sortir. Prenez part à notre chaîne de générosité et donnez à la campagne Fous Alliés!