Démolition du centre des loisirs de Saint-Arsène

Les murs de l’ancien OTJ de Saint-Arsène se sont finalement effondrés le 10 mai, sous la pelle mécanique de l’entreprise Transport Sébastien Bélanger de Trois-Pistoles. Les opérations démolition se poursuivront d’ailleurs jusqu’au 13 mai.

Les travaux de construction du nouveau centre communautaire de la municipalité, qui ont été confiés à l’entreprise Marcel Charest et fils de Saint-Pascal, débuteront quant à eux le 22 mai, conformément à l’échéancier fixé par les architectes. La Municipalité de Saint-Arsène souhaite une livraison du bâtiment à l’automne 2018 pour permettre l’utilisation des nouvelles installations de hockey à l’hiver.

Ce projet, étudié pour la toute première fois en 2007 se concrétise finalement en 2018 avec la construction d’un nouveau centre multifonctionnel. Le contrat de construction se chiffre à 2,1 M$. En y ajoutant les frais de démolition, le projet final est de 2,4 M$, ce qui correspond à ce qui était prévu par la municipalité.

Le projet du centre communautaire était estimé à 2 398 219,96 $ lors de l’adoption du règlement d’emprunt le 8 septembre 2017. De cette somme, 1 628 354 $ ont été promis par les ministres Sébastien Proulx et Martin Coiteux via le programme «Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec» le 17 mai 2017. Les initiatives citoyennes et les contributions d’entreprises ont permis d’amasser un montant de 118 500 $.

La démolition a commencé un peu moins d'un an après l'annonce d'une aide financière gouvernementale, le 26 mai 2017. Le bâtiment a été condamné en mars 2017 pour des raisons de sécurité, ce qui a accéléré le processus et l'annonce d'investissements.

